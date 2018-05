Musik ved søen er klar til endnu en havefest: Anna David og Thomas Buttenschøn spiller

Sdr. Omme: Programmet er på plads til Musik ved søen, som den 16. juni fra klokken 12 igen ventes at trække masser af gæster til Simmelbrovej 52 ved Sdr. Omme. Her er familien Mølgaard, Jane og Lars samt Simon og Helene, igen klar til at stå for musikarrangementet, der minder lidt om en meget stor havefest - alt sammen til fordel for Børnecancerfonden og Team Rynkeby.

På scenen i år er blandt andet kendte sangere som Anna David, der til daglig er ambassadør for Børnecancerfonden, og Thomas Buttenschøn, der siden 2005 har spillet på scener over hele landet.

De får selskab af Sdr. Omme-rockbandet Dr. Diesel, Billy Bobbers, der spiller op til fest, "The dancing Queen", som spiller Abba-hits samt det unge band Jam med Alberte Herlufsen og Matilde Kastbjerg i front og med John Skou ved keyboardet.

Som tidligere år foregår billetsalget gennem ambassadører, så man har styr på antallet af deltagere, inden dørene lukkes op. Ambassadørernes kontaktoplysninger kan ses på hjemmesiden.

Familien Mølgaard og venner arrangerende også i 2013 og 2016 Musik ved søen. For to år siden var overskuddet på 216.000 kroner, og i år er ambitionerne højere.

Musik ved søen er en koncert, hvor alle vagter, musikere og hjælpere arbejder gratis. Alle teltet bliver sponsoreret, og det samme gælder scene, mad samt borde og bænke.

Se mere på www.musikvedsoen.com