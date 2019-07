Musik i Gryden er klar med bustransport fra Sdr. Omme, Filskov, Hejnsvig og Billund

Grindsted: Musik i Gryden, der i år finder sted lørdag 3. august på Grindsted Stadion, bliver tit omtalt som en kæmpe havefest, og noget er der om snakken. Men deltagerne til havefesten er ikke kun Grindsted-borgere.

Rigtig mange fra resten af Billund Kommune er også faste gæster til Musik i Gryden. Gæsterne fra fire af kommunens byer kan glæde sig over en mulighed for ikke at skulle tænke på kørsel til og fra Musik i Gryden i år. Arrangørerne har nemlig allieret sig med Grindsted Turist, der indsætter busser til og fra koncerten.

- Vi kan se, hvor de som køber billet kommer fra. Og sidste år prøvede vi så med bus fra Sdr. Omme og Billund, hvorfra vi har mange glade koncertgæster. Det blev en succes, så i år udvider vi med Hejnsvig og Filskov, siger Kurt Holm fra koncertudvalget bag Musik i Gryden i en pressemeddelelse.