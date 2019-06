Musik i Gryden: Karl William afløser Hugo Helmig

Grindsted: Koncertudvalget bag Musik i Gryden på Grindsted stadion måtte starte forfra, da Hugo Helmig måtte melde afbud til koncerten i starten af maj måned.

Jagten på en kompetent afløser på det tidspunkt var ikke nem, men nu er navnet i hus, og meget passende er det seneste hit fra det nye navn på scenen i Grindsted netop "Forfra".

Manden bag det hit er Karl William, der i august 2017 med sine 22 år, var det yngste navn nogensinde til at deltage i Toppen af Poppen på TV2. Programmet har gjort ham kendt bredt i Danmark, men musisk var han allerede braget igennem i 2016, hvor han vandt P3 prisen blandt andet for hittene "Blind igen" og "Alt er fint".

Med Karl William klar, er programmet til den 16. udgave af Musik i Gryden lørdag den 3. august 2019 igen komplet. Der er som sædvanlig plads til 4.500 publikummer til koncerten og billetsalget har rundet de 3.000, hvilket er lidt under tallet fra øvrige år.

- Vi kunne selvfølgelig godt ønske at der var udsolgt hurtigt, men sidste år kom salget også sent, så det håber vi sker igen og vi er sikre på, at vi med Karl William har fundet et spændende navn til sammen med de øvrige fem navne at gøre Musik i Gryden til en god musikoplevelse for 16. år i træk, siger Kurt Holm fra koncertudvalget.

De øvrige bands på scenen lørdag den 3. august er Dizzy Mizz Lizzy, The Minds of 99, Jacob Dinesen, Sko/Torp og Poul Krebs.

Billetterne kan købes via Musik i Grydens hjemmeside eller i Kvickly Grindsted.