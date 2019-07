Grindsted/Varde: Brugte det nyetablerede københavnske borgerskab Hedeselskabet og tilplantningen af den jyske hede som et middel til at opnå social anerkendelse og dermed komme til tops i samfundet? Lige nu forsøger et ph.d. projekt, finansieret af Billund Kommunes Museer, Vardemuseerne og Københavns Universitet at kaste lys over det.

I slutningen af 1800-tallet var industrialiseringen med til at skabe et økonomisk stærkt borgerskab af grosserer, skibsredere, fabrikanter med flere, der inden for en kort periode tjente store formuer. Disse nyrige danske blev markante støtter for hedesagen. Det medførte, at velhavende borgere fra især København i tiden frem mod år 1900 opkøbte hedearealer i Jylland for at anlægge nåletræsplantager. Mange steder blev nåletræsskovene brudt af løvtræsbeplantninger, moser, enge og søer, som københavnerne bevarede for at øge herlighedsværdien og fremme de landskabelige kvaliteter.