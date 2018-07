Grindsted: Høsten skal i hus, og det skal være på den gammeldags facon. I hvert fald på museumsgården Karensminde, der søndag 5. og tirsdag 7. august kl. 10-16 går i marken med leen og andre gamle redskaber.

Søndag 5. august kl. 11 går høstkarlene i marken og mejer kornet med le. Pigerne går bag karlene og binder kornet op i neg. Selvbinderen kommer også ud at køre, og kornet tærskes med et traktortrukket tærskeværk. Kl. 14, vil publikum kunne overvære folkedans i haven. Der er også mulighed for at opleve rebslager Keld Dahl udføre det gamle håndværk.

Tirsdag 7. august ser programmet lidt anderledes ud. Her bliver der høstet færdig i løbet af formiddagen, og kornet køres ind. Besøgende inviteres til at deltage i forskellige stærkmandslege, og både børn og voksne kan prøve at grutte korn. Bestyrer Hans Peter Festersen brygger øl hele dagen, og der vil naturligvis være mulighed for at få en smagsprøve på Karensminde Ale.