Billund: Tirsdag 12. februar og onsdag 13. februar er særlige aktivitetsdage på Karensminde og hver dag har sit eget program.

Begge dage er der for at arbejde med træ i værkstedet, eller snuppe et besøg det kreative værksted og lave glasmosaik og træikoner med søm og snor eller male smykketræer og sy et dyr i filt.

Man kan også tage en gammel kop med til besøget og lave sin egen fuglefoderkugle. Der vil være gamle lege som ringspil, stylter, stigegolf m.fl. I laden er der vaffelbod og her kan man også hygge sig med at lave et flot fastelavnsris og fastelavnspynt.

I bryggerset viser Hans Peter tirsdag 12. februar, hvordan man kan lave godt og velsmagende øl af vand, malt, humle og gær. Ølbrygningen begynder kl. 10.30. Til de voksne vil der være smagsprøver på det nybryggede øl.

Onsdag breder der sig en dejlig duft på gården; det er nemlig pandekagedag. Den dag kan der købes forskellige retter med pandekager i Kaffestuen og du kan deltage i den store pandekagequiz. Hele dagen er der et pandekageløb, hvor rute- og opgaveark bliver udleveret i billetsalget.

Begge dage er der aktiviteter i stuehuset og i smedjen. Der er tændt op i det gamle brændekomfur i køkkenet og der laves mad fra mormors og oldemors tid, og ved det store bord i dagligstuen er de kreative i gang med forskellige former for håndarbejde.

Både tirsdag og onsdag kører hestevognen, og falder sneen tæt, kan det måske blive til en kanetur. Kaffestuen er åben både tirsdag og onsdag.

Hele ugen kan besøgende deltage i et spændende løb, som handler om gårdens dyr. Der er løbende start hele dagen. Man skal blot henvende sig i museets billetsalg for at få et rute- og opgaveark. Der er selvfølgelig også tid til at kæle med dyrene.

I det kreative værksted kan man efterfølgende tegne og male de dyr man har mødt på vej rundt på gården.