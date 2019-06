Billund: Torsdag den 13. juni inviterer Museumcenter Karensminde og Grindsted og Omegns Biavlerforening til en aften om vores bier. Som alt anden biodiversitet er bierne truet med udryddelse, da der ikke er plads til dem i det moderne landbrug, hvor de heller ikke kan finde føde ligesom fuglene. Det store problem er, at vi har brug for bierne til at sprede pollen. Biavlerforeningen fortæller os om de forskellige typer bier, om de forskellige roller, der findes i "bifamilien", og om hvordan vi som private kan drage stor nytte af bier hjemme i vores haver, men også i ude i den store natur. På aftenen får man også inspiration til, hvorfor det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at reddebierne.

Der opkræves adgangsgebyr, som inkluderer kaffe. /exp