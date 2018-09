Museumscenter Karensminde byder 9. september på historisk dyrskue og veteranstævne

Grindsted: Søndag den 9. september kl. 9.30 til 16 er Museumscenter Karensminde traditionen tro vært for et historisk dyrskue og veteranmotorcykeltræf. Besøgende kan opleve de historiske dyreracer på nært hold, når snesevis af heste, hunde, får, geder, kvæg og kaniner vises frem på skuet. Nogle af de historiske racer oplever en kraftig tilbagegang i bestanden, men takket være et nationalt bevaringsarbejde holdes bestanden ved lige. Dyrene på Karensminde er af historisk dyrerace og indgår derfor også i dette arbejde. Broholmerselskabet afholder miniskue, hvor henved 70 hunde og deres ejere deltager.

På gårdspladsen, i vestlængen og i laden er der boder med delikatesser, håndværk og husflid og ved maskinhuset arbejdes der med træ og rebslagning. Rundt omkring på gården kan man få stillet sulten; i kaffestuen og serveringsteltet serveres frikadeller og stuvede kartofler, kaffe og kage, mens pølsevognen og Karensmindes Venner byder på grillpølser med tilbehør. Og Nygård Ismejeri kommer med deres Bondegårdsis.