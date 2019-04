Grindsted: Det var en mus, der var årsag til en omfattende strømafbrydelse i Grindsted natten til torsdag.

Musen var lykkedes med at komme ind i Grindsted El- og Varmeværks sydlige transformatorstation og skabte en kortslutning, der dræbte både musen og strømmen hos mange borgere.

- Musen var kravlet ind i et 10-kilovolt-felt og havde startet en trefases-kortslutning, fortæller Palle Hartmann, teknisk chef hos GEV.

- Jeg går ud fra, at den kravler ind, fordi der er lunt, varmt og godt. Så kommer den til at lave en direkte kortslutning, fordi kroppen rører den ene fase, og halen rører den anden. Eller også kommer den så tæt på, at der springer en lysbue over på musen og videre. Vi kan se, at bryderen har fået brandmærker, så det er gået vildt for sig. Det er ikke noget, man slipper levende fra hverken som mus eller mennesker, hvis man laver en kortslutning i et 10-kilovolt-felt, tilføjer Palle Hartmann.