Motocrossklubben har fået stjålet sin traktor: - Det er en katastrofe for klubben

Uden en traktor til at jævne banen ud kan Billund Motocrossklub hverken træne eller køre løb. Fredag eftermiddag blev klubbens traktor stjålet, og det er lidt af en katastrofe for klubben.

Billund: Det ender formentlig med at blive en dyr fornøjelse for Billund Motocrossklub, at en tyveknægt fredag eftermiddag var på besøg på klubbens område på Elkærhøjevej lidt uden for Billund. Den traktor - en Ford 8340 - som Billund Motocrossklub har stærkt brug for, hver eneste gang banen er i brug, er blevet stjålet. - Vi bruger den til at skrabe banen ren. Hver eneste gang, vi har trænet eller haft løb, skal banen skrabes ren, så den er helt plan. Derfor bruger vi traktoren hele tiden, så det er en katastrofe, at den er blevet stjålet, fortæller Mikkel Jakobsen, som er næstformand i Billund Motocrossklub.

Ved du noget om, hvor traktoren befinder sig, kan Sydøstjyllands Politi kontaktes på telefon 114.

Forhåbentlig drengestreger Traktoren blev sidst set fredag omkring middagstid, så antagelsen er, at den er blevet stjålet i løbet af eftermiddagen. Umiddelbart er der ingen spor efter traktoren, men da sådan et køretøj er en meget stor investering for en forening på Billund Motocrossklubs niveau, håber Mikkel Jakobsen, at hans smådesperate opråb kan nå frem til nogen, som kan fortælle noget om, hvor traktoren er forsvundet hen. - Vi håber, at det bare er drengestreger. Men man kan godt frygte, at den allerede er i Østeuropa, siger han.