Morten Løkkegaard blev topscorer i Billund Kommune

Billund Kommune: Præcis 12.009 mennesker i Billund Kommune valgte søndag at begive sig hen til et af kommunens i alt syv afstemningssteder for at afgive deres stemme til valget til Europaparlamentet. Af dem valgte i alt 1223 mennesker at sætte deres kryds ud for Venstres spidskandidat, den tidligere nyhedsvært på TV-Avisen Morten Løkkegaard, som dermed blev den kandidat, som flest mennesker i Billund Kommune stemte personligt på.

I alt tre kandidater fik inden for Billund Kommunes grænser flere end 1000 personlige stemmer. Peter Kofod, der var spidskandidat for Dansk Folkeparti, fik, trods den enorme vælgerlussing, som hans parti og hele landet måtte indkassere, 1083, mens tidligere minister Søren Gade, der var helt nede som nummer fire på Venstres liste, fik 1046 krydser.