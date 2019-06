Morgenvælgere satte kryds ved klima og socialpolitik

- Dette valg har for mig handlet om miljø, og så er tonen i udlændingedebatten blevet for hård for mig, lyder det fra Kasper Enggaard.

Stemmesedlerne blev uddelt, og Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S) bød på et stykke chokolade i samme ombæring og var godt tilfreds med, at der herskede en god stemning.

- Her klokken 9 ligger valgprocenten højest i Billund med 9,81 procent, og det bliver svært at sammenligne med sidste år netop på grund af den ekstra time, lød det fra Karina Andersen, valgstedsleder.

Flere skulle hjem og holde fridag efter at have sat deres kryds på stemmesedlen. Foto: Lise Nørgaard

Flytter ikke kryds

74-årige Anne Grethe Madsen har ikke flyttet rundt på sit kryds:

- Jeg gør, som jeg plejer, for de lover og lover. For mig handler valget om miljø, ældre og børn, lød det fra Anne Grethe Madsen, der gik efter at komme til at stemme, mens der ikke var alt for mange.

- Det er blevet lidt svært at komme rundt i byen, men det er heldigvis nemmere med sådan én end i en bil, sagde Anne Grethe Madsen og henviste til rollatoren.