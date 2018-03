Morgenstund har sang i mund: - Det er svært ikke at blive glad i låget

Karina Holgersens klare stemme blander sig med et lille kor af andre morgenfriske, der er til morgensang på Magion Biblioteket.

Grindsted: Et klaver, en kande kaffe, nogle flasker vand, to rækker stole og så Højskolesangbogen. I Magion Biblioteket er det på udvalgte torsdagsmorgener ramme om morgensang, et møde mellem pianist og sangerinde Karina Holgersen og så alle dem, der har lyst til at indlede dagen på den måde. Det har Ilse Herbst, som tager plads på første række. - Det er en skøn måde at starte dagen på. Det er svært ikke at blive glad i låget af at sidde her og synge, siger hun. Snart lyder tonerne af sange som Jeg elsker den brogede verden, Livet er en morgengave og Friheden flyver gennem det højloftede rum og blander sig med børnestemmer fra den flok børn, der er gået om bord i udklædningstøjet bagest i biblioteket. Mellem sangene fortæller Karina Holgersen lidt om forfatteren, komponisten eller melodien.

Morgensang i Magion Der er morgensang på Magion Biblioteket igen den 12. april, 17. maj og 14. juni. Alle dage klokken 9.30-10.Man møder bare op, griber en Højskolesangbog og synger med.

Få eller mange Selv synes hun altid, det er lidt spændende at se, hvor mange der kommer. Denne torsdag bliver de to stolerækker knap fyldt, men ved juletid måtte der hentes ekstra stole ind, fordi Sprogskolen lige kom forbi med en flok elever. - Det er et koncept, man ikke er ude i ret tit, men lige meget om her er få eller mange, så synger de. Jeg synes, det er meget hyggeligt, lyder det fra pianisten. Morgensang på biblioteket har landet over været på mode de senere år. - Så ville vi også være med, også for at vise den næste kirkeagtige akustik, der er her, når man synger, siger teamleder Dorthe Dam, der ofte selv er med til morgensangen. Klokken 9.30 lyder den første tone fra klaveret. - Bibliotek og borgerservice åbner jo først for betjening klokken 10. Mange kommer lidt før, og så tænkte vi, at vi på den her måde kunne være med til at give dem en hyggelig ventetid, tilføjer Dorthe Dam.