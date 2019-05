Modstandere af tvunget håndtryksceremonier stemt ned i Billund Byråd

Der var tirsdag aften heftig debat i Billund Byråd, hvor en enkelt stemme betød, at forslaget om at holde grundlovsceremonier med tvunget håndtryk blev godkendt.

Billund Kommune: Med det smallest mulige flertal, 13 stemmer mod 12, vedtog Billund Byråd tirsdag aften, at man skal holde de såkaldte grundlovsceremonier, hvor nye borgere skal give et håndtryk for at kunne få dansk statsborgerskab.

Forinden var gået en ophedet debat, hvor over halvdelen af byrådsmedlemmerne var oppe for at ytre deres holdning, og hvor ordet symbolpolitik blev kastet rundt fra både modstandere og tilhængere.

- Hvad gør man, når man grundlæggende synes, det er forkert? Det er symbolpolitik af værste skuffe. Vi er ikke anarkister, der ikke vil følge landets love, men vi har brug for at markere, at vi er lodret uenige i lovforslaget, sagde gruppeformand Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), som sammen med resten af den Socialdemokratiske gruppe stemte imod.

- Hvis der er noget, der er symbolpolitik, er det da at stemme imod, for det har ingen praktisk betydning. Vi skal holde grundlovsceremonien, replicerede Mogens Jørgensen (DF).