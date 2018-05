Mobilsignal er på vej til Bøvl

Byggetilladelsen til en ny mobilmast i Bøvl er nu givet. Teleselskabet 3 har forpligtet sig til, at masten skal være rejst senest ved udgangen af 2019. Både på rådhuset og i Bøvl håber man dog, at det vil ske endnu hurtigere.

3 har forpligtet sig til senest ved udgangen af 2019 at rejse en mast i området, og nu har Billund Kommune givet den nødvendige byggetilladelse, så den 48 meter høje mast kan blive rejst ved adressen Møbjergvej 37. Håbet er derfor, at det kan gå endnu hurtigere med at få mobilsignal i området.

Bøvl: Inden alt for længe skulle det meget gerne være muligt at kunne snakke i mobiltelefon i Bøvl. Området har i årevis været præget af en ikke-eksisterende forbindelse, hvilket har gjort det umuligt at bruge sin mobiltelefon i området. Men senest om halvandet år vil teleselskabet 3 have rejst en mast, som giver det nødvendige signal.

Doris Westphal om at drive virksomhed i et område uden mobilsignal.

Halvandet år er altså meget lang tid i den teknologiske verden, vi lever i. Du drømmer ikke om, hvor belastende det er ikke at have mobildækning. Tror du, at nogen kan forestille sig, hvordan det er at leve i sådan en verden? Det er så langt ude.

Venter med at juble

For Doris Westphal, direktør hos virksomheden Westphals Fabrikker i Bøvl, har den manglende mobildækning i årevis været en udfordring for hendes virksomhed. Hun er glad for, at der nu er givet byggetilladelse til den nødvendige mast, men hun jubler ikke, før den er rejst. Hun frygter, at det kommer til at tage de tilladte halvandet år.

