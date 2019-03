Mobilfri timer har givet færre konflikter og målrettet undervisning

9. klasse er mobilfri i timerne, så at se Erik Ellemose Sørensen og Oliver Fokkink med mobiltelefoner er et sjældent syn. Det er de godt tilfredse med. .Foto: Martin Ravn

Lynghedeskolen i Grindsted indførte i sommer mobiltelefonfri undervisning i udskolingen. Det har været en succes.

Grindsted: Da eleverne i udskolingen på Lynghedeskolen mødtes til første skoledag, var en af nyhederne, at timerne fra nu af ville være mobiltelefonfri. Hvis nogen havde forventet et ramaskrig, udeblev det. Eleverne modtog nyheden med ro. I dag sammenligner afdelingsleder Marie Kring mobilforbuddet med at tage sutten fra barnet: - Man snakker meget om, at det nok bliver svært og vil give søvnløse nætter. Når man så endelig gør det, så sover børnene bare. Vi oplevede det her lidt på samme måde og brugte meget tid på at diskutere det, tog det op i skolebestyrelsen og forudså mange konflikter. Siden har vi spurgt os selv, hvorfor vi dog ikke gjorde det noget før. Men vi troede altså, at det ville blive meget sværere.

På første skoledag på Lynghedeskolen i Grindstedafdeling mødte 7.-9.klasse ind i nye rammer. Afdelingsleder Marie Kring kunne også fortælle, at mobiltelefonerne nu skal lægges væk i timerne. Det forbud tog eleverne med ro. Det gør de stadig. Arkivfoto: André Thorup

Forventninger Marie Kring oplever, at udskolingen i dag er langt mere målrettet end før, og at lærerne fremstår som en stærk voksengruppe i forhold til eleverne. - Når vi fjerner mobilerne, er der en ting mindre, eleverne bliver forstyrret af. Vi arbejder på at være helt skarpe i forhold til, hvad vi forventer af eleverne, og hvad de kan forvente af os. De er ikke i tvivl om, at vi forventer, at de møder til tiden og passer deres ting, siger hun.

Foto: Martin Ravn Når timen går i gang, skal mobilen på hotel. I mobilhotellet på lærererens har alle mobiltelefoner deres egen plads. Så er det nemt at overskue, om nogen har glemt af aflevere den lille fredsforstyrrer. Foto: Martin Ravn

Færre konflikter En sideeffekt af mobilforbuddet er, at der er færre konflikter på skolen i dag. - Jeg har håndteret langt færre konflikter, som har med de digitale medier at gøre. Tidligere var det halvdelen af alle konflikter, der handlede om, at nogen havde skrevet noget grimt til nogle andre. Det ser vi meget mindre af. Jeg ved godt, at det stadig sker, men det forstyrrer ikke eleverne så meget, fordi de kun har deres mobiler i frikvartererne, siger hun. For eleverne i 9. klasse har mobilforbuddet blandt andet betydet, at de taler meget mere sammen i dag. - De fleste går godt nok op og tager deres telefon, når det ringer, men vi stopper den for det meste i lommen. Jeg synes ikke, at folk har travlt med at tjekke beskeder. Vi vil hellere bare være sammen, siger Oliver Fokkink.