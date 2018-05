Mobilerne fylder: Vestre Skole vil lære børnene nærvær

Billund Kommune: I 2016 formulerede Vestre Skole en mobilpolitik og fik installeret mobilhoteller i klasseværelserne, så eleverne ikke sad med telefonerne i timerne. Nu er politikken klar til at blive revideret, men hvad det ender med, ved skoleleder Vivan Møberg ikke endnu, for skolebestyrelsen er ikke færdig med at diskutere emnet.

- For et år siden besluttede vi, at vi løbende skulle se på det, fordi det er et område, hvor der sker noget hele tiden, forklarer Vivian Møberg.

Det har blandt andet været til diskussion, om udskolingen skal have en bestemt dag i ugen, der er helt mobilfri.

- Så låser vi den helt væk på dagen, og så får de den igen, når dagen er omme, forklarer Vivian Møberg, der også er påpasselig med at stramme for meget op på brugen af telefoner.

- Der er rigtig meget i det. Børnene har jo også deres egen bærbare computer, hvor de kan sende til og fra alt det, de vil, og så er der AppleWatch og Ipads. Forbud er svært i denne verden, så måske skal vi være mere optagede af, hvordan børnene omgås de elektroniske medier på en fornuftig måde, siger Vivian Møberg, der gerne vil lære børnene nærvær og fordybelse.