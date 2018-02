Mistanke om skadedyr holder Netto lukket

Billund: Indkøbsglade kunder i Billund har mandag formiddag ikke mulighed for at besøge Netto på Hovedgaden i Billund for at gøre indkøb. Kunderne bliver mødt af en lukket dør en besked om, at butikken er lukket på grund af mistanke om skadedyr.

Nettos hovedkvarter oplyser, at eksperter i løbet af formiddagen vil arbejde på at få mistanken enten be- eller afkræftet. Det forventes, at der kort efter middag vil være et svar på, om butikken kan åbne igen, eller om der har været skadedyr, hvorfor det så vil være nødvendigt at holde lukket i længere tid for at få afhjulpet problemet.

Vi følger sagen...