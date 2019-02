Miraklet udeblev - GGIF Håndbold blev sat på plads i lokalopgør

Grindsted: Efter fire sejre på stribe i et hidtil forrygende 2019 blev der torsdag aften sat en brat stopper for Grindsted GIF's håndboldherrers sejrsstime. De cirka 25 kilometer fra Give hjem til Grindsted har formentlig virket ekstra lange, efter hjemmeholdet vandt med 30-25.

Grindsted-træner Flemming Pedersen var trods nederlaget en fattet mand, der efter kampen erkendte, at hans hold var det næstbedste hold på banen.

- Vi stiller op uden Nikolaj Svalastog, der har karantæne, og Thomas Theilgaard, der ligger med 40 i feber, så vi vidste godt, at enten skulle vi ramme et mirakel, eller også skulle Give underpræstere, hvis vi skulle have noget med hjem, siger Flemming Pedersen, der gennem alle 60 minutter kunne se sit hold halte bagefter et velspillende Give-mandskab.

Gennem 1. halvleg var forspringet ikke på mere end et par kasser, men efter pauseføring på 16-13 bragte hjemmeholdet sig tidligt i 2. halvleg foran med 19-14, og derefter var løbet kørt for de i dagens anledning rødklædte Grindsted-spillere.

- Jeg er da ked af, at det ikke lykkedes at få point, men jeg synes ikke, jeg kan klandre spillerne for, at de ikke gjorde, hvad de kunne, siger Flemming Pedersen.