Ministermøde om forurening gav ingen penge - men lokale politikere er tilfredse

Grindsted/København: Det blev hverken til penge til en løsning lige nu eller garanti om flere penge i fremtiden, da Danmarks miljøminister Esben Lunde Larsen (V) fredag tog imod besøg fra blandt andre Billund Kommunes borgmester Ib Kristensen (V) og formanden for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) i sagen om den forurenet undergrund i Grindsted.

Det var dog heller ikke forventet, da ministeren flere gange tidligere har sagt, at sagen må afvente nye forhandlinger næste år.

På mødet, der varede cirka en halv time, præsterede de lokale politikere både forureningen, opgaven med en eventuel oprydning, og hvordan økonomien ser ud i det. Begge politikere synes, at de gik derfra med en positiv oplevelse.

- Vi blev mødt med en forståelse fra ministerens side i forhold til, at det er kompliceret, og at det er en forurening i en særlig liga. Derfor er aftalen, at vi arbejder videre med undersøgelser, så vi kan kvalificere forureningen med den nyeste viden og kvalificere de handlemuligheder der er - med henblik på forhandlingerne i 2019, siger Stephanie Lose.

En handleplan 3 for forureningen i Grindsted efter Grindstedværket er som tidligere nævnt allerede på vej i år. Det er i den, at Region Syddanmark kommer til at beskrive, hvilke undersøgelser som gennemføres.

- Derudover opfordrede ministeren til, at vi sammen med de andre regioner laver et indspil til, hvad det er for nogle forureninger, der er så store, at de kræver statens involvering, tilføjer formanden for regionsrådet.