Ministerium kræver forklaring på det sprængte budget for Billund-banen

Ministeriet og politikerne er ved at have opbrugt deres tålmodighed med Banedanmark, som ikke arbejder indenfor det fastlagte budget på 750 millioner.

Billund: Det berømte citat "Nok er nok" stammer fra Gitte Seeberg, da hun forlod de konservative og var med til at starte Ny Alliance. Siden er citatet både blevet skamredet og brugt flittigt af andre politikere. Nu er nok også ved at være nok for transport-, bygnings og boligministeriet i forhold til Banedanmarks håndtering af den nye jernbane mellem Vejle og Billund. Ikke mindst Banedanmarks overskridelse af budgettet på de 750 millioner kroner har vakt opsigt hos ministeriets embedsmænd. Det har også Banedanmarks begrundelse for overskridelsen, nemlig at der er projekteret med en jernbane til både person- og godstransport. - Af Banedanmarks præsentationen fremgik det, at anlægsoverslagene er udarbejdet efter en grundløsning, hvor der også kan køres med godstog. Godstog fremgår ikke af kommissoriet og er fordyrende for projektet, hvorfor Departementet stillede sig uforstående overfor den valgte tilgang, hedder det således i et referat af det 21. VVM-styregruppemøde mellem Banedanmark og embedsmænd fra ministeriet.

Trafik- og Byggestyrelsens direktion har besluttet en udvidet ekstern kvalitetssikring af Billund-banen. Udover en klassisk ekstern kvalitetssikring af det nye anlægsoverslag hos Banedanmark, skal der også foretages en granskning af relevante dele af det materiale med anlægs-overslag m.v. i Trafik- og Byggestyrelsens forundersøgelse, som blev overdraget til Banedanmark. Bilag til referat af mødet 30. april

Flere hundrede millioner over budget Det fremgår af en aktindsigt i sagen omkring Billund-banen. Mødet blev holdt i Ringsted 30. april, altså for næsten et halvt år siden. Af referatet fremgår også, at Banedanmark vurderer, at man ikke kan holde sig inden for de 750 millioner, der ifølge aftalen om Togfonden er afsat til Billund-banen. - Banedanmark havde fremsendt en præsentation, hvor anlægsøkonomien for samtlige linjeføringer ligger over de 750 millioner kroner, der er forudsat i Togfonden. Hertil kommer udgifter til sikring på 100-200 millioner kroner, hedder det i referatet. Der er altså tale om en overskridelse af budgettet med "flere hundrede millioner kroner", som flere medier konstaterede i slutningen af maj. Men i modstrid med referatet fra mødet i slutningen af april, dementerer Banedanmark en måned senere, at der skulle være tale om budgetoverskridelser. I dementiet bruges godstransporten igen som en forklaring på de meget dyre linjeføringer. Men ministeriets embedsmænd undrer sig altså over den forklaring. Af kommissoriet fremgår godstransport overhovedet ikke.