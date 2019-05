Ministerbesøg på lægeklinik: - Jeg tager hatten af for, at der findes sådan en lokalpatriot

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøgte onsdag Billund Lægeklinik for at se på løsninger og udfordringer i forhold til lægemanglen.

Billund: Onsdag formiddag var der ministerbesøg i Billund, da sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgte læge Jeanette Fischer på hendes praksis "Billund Lægeklinik". Det blev et besøg, hvor ministeren fik en rundvisning på lægepraksissen og gav sig tid til at tale med og besvare spørgsmål fra både Jeanette Fischer og de andre medarbejdere i huset og høre om deres tanker og bekymringer.

Jeanette Fischer udvider sin praksis og overtager læge Inger Sørensens patienter fra 1. august, hvor Inger Sørensen går på pension. Jeanette Fischers indsats for at komme lægemanglen til livs havde gjort ministeren nysgerrig, og derfor havde hun valgt at tage turen til Billund.

- Jeanette fortjener stor ros for sin indsats. Jeg tager hatten af for, at der findes sådan en lokalpatriot, der ikke vil se borgere i Billund stå uden læge, sagde Ellen Trane Nørby.