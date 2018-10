Minister skal se på Aktiv Legs papirbøvl

Det er et problem, at mindre virksomheder som Aktiv Leg hver eneste dag skal slås med omfattende bureaukrati. Folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) vil derfor bringe virksomhedens udfordringer videre til erhvervsministeren.

- Som land er vi dybt afhængige af den underskov af små og mellemstore virksomheder, som hver eneste dag er med til at fyre op under kedlerne og holde hjulene i gang. Derfor skal også de små behandles ordentligt. Jeg kommer derfor til at tage disse problemstillinger med videre til erhvervsministeren, så vi kan diskutere, hvordan vi fremover sikrer mere smidighed for de små erhverv og bedre mulighed for, at de små virksomheder kan være med og blive en del af indkøbsaftalerne i det offentlige, siger Anni Matthiesen.

Hejnsvig: Det er ikke i orden, at en lille virksomhed som eksempelvis Aktiv Leg ApS i Hejnsvig hver dag skal slås med så meget bureaukrati, at det er vanskeligt at konkurrere på lige fod med andre og større virksomheder.

Aktiv Leg er et familieforetagende beliggende på Boldingvej mellem Hejnsvig og Grindsted. Firmaet blev grundlagt i 1999 af Erik Poulsen og hans hustru, Britta Poulsen. Siden er også parrets to sønner, Glen Poulsen og Dennis Poulsen, kommet med i firmaet, som det er planen, at de med tiden skal overtage.

Ikke hensigtsmæssigt

Aktiv Leg er blandt andet udfordret af, at forskellige kommuner stiller forskellige krav til de redskaber, der skal leveres. Desuden er det af en eller anden grund nødvendigt med en byggetilladelse til at opstille redskaber, selvom der i forvejen har været en legeplads på området.

Det er den form for regler, som Anni Matthiesen nu forsøge at få forenklet.

- Med de omfattende krav til både dokumentation og levering af varer bliver de små virksomheder kvalt i papirarbejde, så de er nødsaget til at trække sig fra offentlige udbud. Når en virksomhed som Aktiv Leg trækker sig fra et udbud om at levere legeredskaber til en kommune, kan det resultere i, at kommunen ender med at købe dyrere varer. Det er hverken hensigtsmæssigt for kommunen eller for de små virksomheder, siger det lokale folketingsmedlem.

Aktiv Leg blev stiftet for 19 år siden af Erik Poulsen og hans hustru Britta. Parrets to sønner og yderligere to ansatte er i dag beskæftiget i firmaet.