Minister satser på ny jysk motorvej efter 2020

Det gjorde han, da der var generalforsamling i den tværpolitiske interesseorganisation Hærvejskomiteen, der er en samling af jyske borgmestre og virksomheder, som kæmper for en ny midtjysk motorvej, der også går under navnet Hærvejsmotorvejen.

Motorvej: Utålmodige bilister på E45-motorvejen må stadig vente nogle år, før de slipper for lange køer. Det bliver nemlig tidligst i 2021, at arbejdet med en ny midtjysk motorvej kan gå i gang.

I november 2016 besluttede den dengang nye trekløverregering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, at der skulle igangsættes en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej fra Hobro til Haderslev.Den nye motorvej skal aflaste og gå parallelt ind i landet med E45, der går fra grænsen i Padborg, op gennem Østjylland og til Frederikshavn i Nordjylland. Vejdirektoratet er nu i gang med at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny motorvej på strækningen fra Give over Billund til Haderslev. Samtidig er direktoratet i gang med en forundersøgelse af strækningen fra Hobro til Give. I en VVM-undersøgelse afdækker og vurderer man, hvilke miljøpåvirkninger og konsekvenser, man kan forvente i forbindelse med store projekter. VVM-undersøgelsen og forundersøgelsen forventes færdige omkring midten af 2019. Samlet er der tale om cirka 180 kilometers motorvejsstrækning. I forundersøgelsen bliver der lavet konkrete forslag til to forskellige linjeføringer, der dels kommer i forbindelse med Herning og dels tæt på Silkeborg. I VVM-undersøgelen bliver der undersøgt to linjeføringer - dels en østlig og dels en vestlig forbindelse omkring Billund og lufthavnen. Endvidere vil den såkaldte tværforbindelse fra den midtjyske motorvej og ind til området syd for Vejlefjord-broen med etablering til E45 også blive undersøgt. En foreløbig beregning viser, at det vil koste staten omkring 20 milliarder kroner at anlægge den nye motorvej.

Der er råd til motorveje

Det var i november 2016, at håbet om en ny midtjysk motorvej for alvor tog til. For da Venstre fik følgeskab af Liberal Alliance og Konservative i regeringen, blev det i regeringsgrundlaget indskrevet, at der skulle arbejdes på en ny midtjysk motorvej, der skal aflaste den hårdt trafikerede E45.

Siden har et bredt flertal i Folketinget afsat 65 millioner kroner til en forundersøgelse og en VVM-undersøgelse af den nye motorvejsstrækning, der skal gå fra Hobro til Haderslev. De undersøgelser er nu i gang, og før de er færdige, kommer vi ikke meget nærmere en afklaring på hvor - og om - der bliver bygget en ny midtjysk motorvej, som ifølge beregninger vil koste staten omkring 20 milliarder kroner.

- Man kan ikke sige noget håndfast om, hvor tæt vi er på en endelig motorvej. Men der er igangsat en VVM-undersøgelse af den sydlige del af den midtjyske motorvej. Og det er en forudsætning for, at man kan beslutte, om der skal bygges, og hvornår der skal bygges. Derefter skal et politisk flertal så stadig beslutte, hvor mange penge, der skal bruges, og hvor de skal bruges henne, siger transportministeren, der dog erklærer sig optimistisk over for at finde penge til en ny motorvej.

- Jeg vil være ked af det, hvis vi skal frem til 2030, før der bliver bygget en midtjysk motorvej. Det bliver efter 2020, men er det først i 2030 er det skuffende, siger han.

Ole Birk Olesen gjorde det under generalforsamlingen klart, at der ifølge ham er økonomisk råderum til en lang række motorvejsprojekter i Danmark efter 2020, men at det afhænger af den politiske vilje, om projekterne bliver gennemført.