Minister lover øremærkning af midler til Grindsted-forurening

Under et samråd torsdag lovede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at de midler, man effektiviserer for frem til 2030, vil blive øremærket til oprydning efter generationsforureninger, herunder Grindsted-forureningen.

- Vi har tidligere set, at man har forudsat en besparelse, og så er man kommet til at bruge pengene, før de overhovedet er kommet i hus. Det bliver der ikke tale om her, hvor der er tale om penge, som faktisk skal bruges på generationsforureningerne, når midlerne har materialiseret sig, lovede ministeren, som vurderer, at pengene skal komme fra naturlige afgange. På samrådet ville han dog ikke afvise, at der kunne ske fyringer.

Som en del af regeringens nye sundhedsreform nedlægges regionerne, og opgaverne på jordforureningsområdet overgår til Miljøstyrelsen. I den sammenhæng lovede ministeren, at man på området ville kunne effektivisere for en halv milliard frem til 2030, som så ville kunne bruges til at løfte opgaverne med jordforurening.

En så stor effektivisering stiller Christian Rabjerg Madsen sig skeptisk overfor. Han har flere gange åbent kritiseret, at man ikke ville kunne spare for så mange penge, uden det vil koste arbejdspladser. Han frygter også, at det i sidste ende vil gå ud over indsatsen over for generationsforureningerne.

Han er umiddelbart glad for, at midlerne vil blive øremærket, men han er skeptisk over for ministerens løfte.

- Jeg synes, det er fornuftigt. Der er brug for de midler. Men han svarer dårligt på, hvordan de kan findes på det her område. Jeg anser det lidt for at være nogle hokuspokus-penge, og det kan de borgere, som bor op til forureningerne ikke være tjent med, lyder Christian Rabjerg Madsens kommentar.

- Vi skal sørge for at holde fast i de her penge, fordi vi har så stærkt brug for at anvende nogle flere midler på de her generationsforureninger, lovede ministeren.