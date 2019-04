- Ministeren argumenterer med, at en ekspertgruppe er ved at kigge på den fremtidig strukturering af fordelingen af elever, som forventes færdig til sommer. Derfor må vi kun gøre det i ét år. Men det er positivt, at hun har lyttet og erkendt, at der er et problem. Sidst der blev givet tilladelse til et loft var i 2013/2014, siger Kristian Nørgaard (V), regionsrådsmedlem fra Grindsted.

Et politisk flertal i Region Syddanmark var enig og sendte anmodningen videre til undervisningsministeriet, som nu har givet regionen tilladelse til at begrænse optaget af elever i Vejle.

Sidste efterår udtrykte Grindsted Gymnasium & HF et ønske til Region Syddanmark om at lægge et loft på, hvor mange elever, som de to gymnasier i Vejle, Rosborg og Rødkilde, kan optage. Håbet er, at det vil holde gymnasieelever i kommunen.

10 gymnasier i tre regioner har fået besked fra undervisningsministeriet om, at der er et loft for, hvor mange klasser de må oprette efter sommerferien.I Vejle må Rosborg kun oprette 15 klasser næste år, og Rødkilde kun 10. Lofterne betyder, at institutionerne ikke kan optage flere elever det kommende skoleår, end lofterne giver mulighed for. Hvis der er flere ansøgere, der har søgt en bestemt institution, end der er plads til, skal fordelingsudvalgene fordele ansøgerne. Ekspertgruppen, der ser på elevfordelingen, forventes at komme med deres anbefalinger senest i slutningen af juni 2019.

Ikke brug for loft i år

Når det så alligevel ikke hjælper, skyldes det, at der højst sandsynlig ikke bliver behov for loftet i år. Meldingerne fra Vejle-gymnasierne er, at de ikke regner med at få flere elever, end der kan være under loftet.

- Det er både godt og skidt. Jeg tror, loftet har en præventiv virkning blandt Billund-eleverne. Der har i hvert fald været en større tilslutning til Grindsted-gymnasierne i år, siger Kristian Nørgaard.

Han ser frem til en ændring af reglerne for optag af gymnasieelever. Han mener nemlig også, at der er store huller i det nuværende system selv med et loft.

- Regionen kan anmode om at lægge lofter på uddannelsesinstitutioner, men kun stx - ikke på htx eller hhx. Det vil sige, at hvis man ikke kom ind på Rosborg eller Rødkilde, kan man bare vælge for eksempel hhx i Vejle og så skifte til stx efter et halvt år. Det er underligt, at vi kun kan lægge loft på stx, ikke de andre, men det er et levn fra amternes tid. Vi kan også kun sige, at Vejle-gymnasierne må have x antal klasser. Sidste år havde Rosborg 16 klasse. I år må de så have 15 klasser. Men hvis nu søgningen fra Vejle by er stor, så kan gymnasiet blive fyldt af elever fra bare Vejle, og så skal eleverne fra andre byer i Vejle Kommune; Give, Egtved, Bredsten lige pludselig til Grindsted, fordi Vejle er fyldt op. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, siger Kristian Nørgaard og tilføjer:

- Jeg så hellere, at vi havde et system, hvor dem fra Billund Kommune som udgangspunkt skulle til Grindsted Gymnasium. Hvis man så havde lyst til at få kinesisk eller andre fag, som ikke udbydes i Grindsted, kunne man søge om dispensation til at tage til for eksempel Vejle.