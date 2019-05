Mindeord over Kirsten Neergaard Lorentsen

Mindeord: Torben Lorentsen, børn, svigerbørn og børnebørn skriver følgende mindeover over Kirsten Neergaard Lorentsen:

Kirsten Neergaard Lorentsen boede det meste af sit liv i Sønder Omme, men blev født i Arnborg i 1955 som den eneste pige i en søskendeflok på fem. Kort efter flyttede familien, hvor faderen, som var entreprenør, byggede eget hus ved Teglværket. Familien boede en kort periode på Sjælland, hvor Kirsten blev konfirmeret. Som 17-årig flyttede hun til Vejle for at blive elev i en tøjbutik, der dog hurtigt blev udskiftet med en købmandsbutik, hvorefter hun i et års tid sejlede med Englandsfærgen.

I 1979 vendte Sønder Omme-pigen hjem og byggede hus på Solbakken. Samme år døde Kirstens far af et mangeårigt sygdomsforløb, der havde præget hele familien. Kirsten blev efterfølgende kun endnu tættere med sin kære mor.

For Kirsten var hendes tre døtre ét og alt. I 1981 blev Kirsten mor til Ditte, som hun opfostrede alene, mens hun arbejdede på Brandtex i Brande.

Til en solrig byfest i 1987 fandt hun sin kommende ægtefælle, Torben Lorentsen. Den 28. maj 1988 giftede Torben sig med både Kirsten og Ditte, som det hed sig. I 1990 fik parret datteren Sara og i 1993 den yngste, Maria.

Virksomheden Omme Lift, hvor Torben er direktør med sin bror, har fyldt meget i familiens liv. Kirsten arbejdede på fabrikken i 25 år - eller egentlig var det 27 år, fortalte hun - og i de sidste år før hun gik på efterløn i 2017 var hun kendt som "kontorets mor". Kirstens stemningsfyldte nynnen fyldte altid lokalet, når hun trissede rundt. Medarbejderne så vidt som folk i byen blev altid mødt med et smil og en oprigtig interesse.

Selvom familien i årtier har nydt både charterrejser, kør-selv ferier til syden og en masse familietid, har Kirsten og Torbens ferie- og rejselyst taget til de sidste ti år. Rejser med venner til den anden side af kloden, utallige krydstogter og senest en tur til Sri Lanka og Maldiverne i februar. Hjemmet på Herningvej har altid været præget af ombygninger og fornyelse, og da Kirsten og Torben i 2009 købte sommerhus i Henne Strand fik det ikke lov at stå længe, før det hele blev nyrenoveret, så der blev plads til den efterhånden store familie.

I 2012 blev Kirsten mormor. En rolle, der betød meget for hende. Siden er der kommet endnu tre børnebørn til. Kirsten holdt af at bruge sin krop til golf, cykling, gymnastik og hun nød blomsterne, naturen og alt det grønne.

Alt det Kirsten elskede ved sit liv, naturen, familie og venner og rejser, var netop det, hun frygtede ikke længere at kunne, da hun i løbet af det seneste halvår fik en dyb depression, efter at en operation i ansigtet gik galt. Kirsten forlod denne verden, da hun valgte sygdommen fra.

Kirsten Neergaard Lorentsen afgik ved døden den 29. april, 63 år gammel.

Kirsten efterlader sig ud over sin ægtefælle Torben, tre børn, tre svigerbørn og fire børnebørn.