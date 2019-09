Mindeord om Anders Larsen

Grindsted: Der blev stille i Kontakten, da meddelelsen om Anders' død nåede frem. Det kom ikke som en overraskelse, for vi vidste, alvorlig sygdom i en tid havde sat sit præg på hans og Hannes dagligdag og sat en helt anden dagsorden end den aktive, der ellers var normen.

Efter et langt arbejdsliv som overlæge på Grindsted Sygehus startede Anders som frivillig i Kontakten i 2002, for året efter at blive dets formand frem til 2017. Og her har han været i gang tidligt og sent med allehånde opgaver for Kontaktens brugere. Stedet blev omdrejningspunktet i hans alderdom. For han fandt, at der her lå en stor opgave i at hjælpe og støtte de fremmede, der kom til vores kommune fra totalt anderledes kulturer.

Han besad stor praktisk snilde, som kombineret med hans ro, livsvisdom og medmenneskelighed betød, at han både kunne slå søm i og få internettet til at virke, og lytte til de svære ting, der ofte tyngede de mennesker, som netop var flygtet fra krig og ufred, hvor familiemedlemmer ofte var ladt tilbage.

For Anders var det vigtigt at forklare, hvad det var for et samfund, de nye medborgere var kommet til, så de fik en nemmere hverdag med forståelse for det nye land og den kultur, de gerne skulle blive en del af. Han gik forrest med sit motto: Vær mod andre, som du vil, andre skal være mod dig. Det motto understregede Anders gang på gang som også værende Kontaktens, og det står stadig nedfældet i formålet. Det var også vigtigt for ham at understrege, at i Kontakten, hvor mange forskellige mennesker med mange forskellige religioner mødes, er tolerancen i højsædet og religionen noget, vi bærer i hjertet og ikke slår hinanden i hovedet med.

Ordentlighed har på alle måder præget Anders' virke i Kontakten, og vi er dybt taknemlige over at have været ledet af et sådant menneske.

Hanne har været en fuldstændig naturlig del af det store uselviske arbejde, og vi tænker i disse dage meget på hende.

I taknemlighed De frivillige i Kontakten