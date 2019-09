Mindeord for Karen Søgaard

Billund: Ole Bisbjerg, leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune, har på vegne af Billund Kommunes Museer sendt følgende mindeord om Karen Søgaard:

Det var med stor sorg, at vi på Billund Kommunes Museers fik at vide, at Karen Søgaard, der altid har været meget højt værdsat og respekteret på museet, var død 27. august 2019 efter kort tids sygdom.

Den sidste Karen på gården Karensminde er dermed borte, og en epoke er slut. Et stykke historie er nu forsvundet. Et stykke historie, der startede i tilbage 1773, hvor den første Karen flyttede ind på gården.

Karen Søgaard har fra museumsgårdens start været en aktiv del af livet på Karensminde. Ved de store aktivitetsdage, museets arrangementer, private besøg fra hele Jylland eller ved museets guidede rundvisninger på Museumsgården Karensminde, mødte man ofte Karen Søgaard i stuehuset.

Her fortalte hun med stor passion om sin barndom og livet i 1930'erne og 1940'erne på gården. Karen Søgaard var Museumsgården Karensmindes helt egen autenticitet. Blot hun passede stuehusets planter eller trak det gamle bornholmerur op, så følte man sig sat tilbage til hendes barndom.

Karen tog også del i museets arbejde med både forskning, formidling og indsamling. Hun blev ofte inviteret med i arbejdet for at kvalitetssikre dette. Karens minder var gode og detaljerede, og hendes livshistorie har haft stor betydning for museets viden om livet på Karensminde.

Karen Søgaard er meget savnet på Billund Kommune Museer. Karens venlige og positive sind og dejlige humør smittede af, hvor hun kom, og hun var altid klar med en frisk bemærkning til de besøgende og gæster på Karensminde.

Karen Søgaard vil blive husket og savnet af os alle. Æret være Karen Søgaards minde.