Mindeord: Mor har altid været alt for os

Grindsted: Der er meget at fortælle om vor mor Karen Søgaard, verdens bedste mor. Mor har selv tidligere betegnet sin opvækst på Karensminde og sit liv som noget af et eventyr.

Mor kom til verden en kold vinterdag, den 25. februar 1929, som en efternøler efter sine tre store søskende. Hjemmet var som alle andre, men hver dag kom mange mennesker af forskellige ærinder, idet bedstefar var sognefoged og derfor var hjemmet nærmest et offentligt kontor. Alle besøgende skulle tilbydes kaffe, uanset om de var "høj eller lav", uanset deres ærinde. Der var mange gøremål og alle i søskendeflokken hjalp til på gården, hvor der også var karle, der spiste med ved alle måltider. Mor har altid sagt, at hun havde det bedste hjem. - Jeg var fars kæledægge, og når jeg skulle have nyt tøj, så var det altid far, der cyklede med op til byen. Mor gik i Morsbøl skole i syv år og var også lærer Hansens kæledægge. Hun blev konfirmeret i år 1943, og festen blev selvfølgelig holdt i den pæne stue med opsatte borde og bænke.

Efterfølgende var mor ude at tjene i tre pladser i huset på landet og et år på højskole i Tommerup. Mor og far blev gift 12. maj 1950, hvor far forinden havde købt Højdalgård, som blev vort barndomshjem. Mor hjalp til i marken i mange år og indtil vi to børn var så gamle, at mor ikke behøvede at være hjemme, når vi kom fra skole. Hun fik jobs som servitrice på Ungdomsgården foruden som rengøringsdame i kirken i mange år og senere også som rengøringsdame på kontoret hos KG Hansen. Mor og far boede på gården i Dal indtil juli 1989, hvor de flyttede til deres drømmehus i Jyllandsgade i Grindsted. Mor var stoppet som rengøringsdame i kirken og var dernæst ansat mange år som kommunalarbejder, nærmere med omsorgsarbejde, så mange ældre fik besøg af mor og blev beskæftiget med håndarbejde eller andre gøremål.

Hun elskede også dengang at møde mennesker og gøre noget for andre. Her var det også, mor blev frivillig hjælper på Karensminde og var med lige fra starten i bestyrelsen i 1988 for Karensmindes Venner. Hun var med til at indrette stuehuset lige fra starten til sidste rum blev indrettet. Hun elskede "at komme hjem", som hun altid sagde, og hun fremhævede ofte teksten, som mors faster Karen (som også blev født på Karensminde) har skrevet i mors poesibog:

"Drag frem de bedste minder, drag alle lyspunkter frem, de bedste du dog finder midt i det trygge barndomshjem".

Mor har deltaget i utrolig mange ting i forbindelse med Karensminde. Året 2010 var mor med i TV i det som hed "Kaffe med Kurt". Hun elskede at fortælle om sin opvækst. Hun og Niels Green-Hansen har også i fællesskab lavet en DVD, hvor mor fortæller om stuehusets indretning og om sin opvækst på Karensminde. Alle de frivillige på Karensminde har betydet rigtig meget for mor og hun elskede at være ude iblandt dem. Det fortalte hun også i interviewet i JydskeVestkysten i forbindelse med sin 90 års dag.

Mor og far solgte huset i Jyllandsgade i 2004 og fik lov at flytte sammen til 3. sal på Solvej. Desværre fik far ikke lov at bo der længere end tre måneder. Mor har boet der alene siden og har altid udtrykt en stor glæde ved at være et sted, hvor hun følte, hun ikke var alene. Alle i hele huset har bidraget til mors altid gode befindende. Mor elskede at være blandt mennesker, have besøg og være på besøg. Det kunne også ses ved mors begravelse med alle de fremmødte, der kom for at tage afsked og alle betød så meget for mor. Vi er helt sikre på at lige præcis summen af alle relationerne, som helt sikker er mange, gav os en mor, som fik et liv på 90 år. Mor havde et stort berøringsfelt og elskede at være social. Hun elskede at høre om andre ting, se og opleve nyt. Hun havde sine meninger om mangt og meget. Det ytrede hun også af og til,og det kunne være meget interessant at drøfte emner med hende, der ofte var en sød blanding af meningsudvekslinger og holdninger.

Noget, som også kendetegner mor rigtig meget er, at hun hvert eneste dag har skrevet dagbog. Vi har mange bøger med alle mors små daglige notater, som vi nu kan slå op i, og vi glædes over alle hendes oplevelser igennem mange år. Hun har også skrevet sine livserindringer, omhandlende fra mor blev født og indtil vor fars død i år 2004. Disse erindringer har vi liggende håndskrevet af mor, som vi nu kan finde frem.

Det bedste vor mor vidste, var, når vi alle i vor lille familie kunne samles og bare være sammen. Hun fulgte meget interesseret med i, hvad vi alle var optaget af, specielt hendes fire børnebørn og tre oldebørn. Hun havde også den glæde, at næste oldebarn er i vente til jul. Så sent som sidste søndags eftermiddag, hvor mor var utrolig træt, udtrykte hun. "Hvor er da dejligt, I bare er her".

Vi er alle overraskede over, at mor så pludseligt måtte opgive sin kamp mod sine helbredsudfordringer. Mor døde om natten til den 27. august 2019. Vi er ekstremt taknemmelige over at vi havde en mor og far, der tog afsæt i deres fælles værdier, holdt fast i dem og havde deres fælles lykke så længe. Mor ligger nu forenet med far i sin sidste nye festkjole og den jakke, hun bar til sin 90 års fødselsdagsfest. Vi har nu sagt farvel og på gensyn til mor. Vi er overbevist om, at vi ses med hende igen derude. Mor har altid været alt for os - vi forsøgte at være alt for mor til det sidste. Æret være mors minde.