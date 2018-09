Mindeord: Kristian gjorde en forskel

Henrik Dam Kristensen, Jannick og Bente skriver følgende mindeord over Kristian Schmidt, Vorbasse:

Torsdag aften, da vi fik beskeden om, at Kristian var død, blev det hele lidt mere trist og tomt. Det kom ikke som den store overraskelse, for Kristian har, sammen med Emmy, kæmpet en brav kamp mod sygdom gennem længere tid.

Kristians virke har gennem det meste af tilværelsen været med udgangspunkt i Vorbasse - her har han sat sine spor. Gennem arbejdet som lærer på Vorbasse skole og i foreningslivet. Mange steder har Kristian givet en hånd med og altid været engageret i Vorbasses ve og vel. Mange har brugt deres sangstemmer under Kristians kyndige ledelse. Kristian havde mange talenter, vi er mange, der har varige minder via hans stenskulpturer og billedkunst.

Kristian var en stor pædagog. Mange elever har oplevet Kristian, der hvor han var bedst - i klasselokalet. Både Jannick og jeg har haft det store held at have Kristian som klasselærer. Oplevet, at han tog eleverne alvorligt, var parat til at give en hjælpende hånd, men han insisterede også på faglighed. Hans elever skulle have det bedste udgangspunkt til deres videre færd i livet.

Nogle mennesker sætter sig spor, fordi de ville noget, gøre en forskel, dem vi husker - et sådant menneske var Kristian.

Vores tanker går til familien, og ikke mindst til Emmy som også her har været stærk.

Æret være Kristian Schmidts minde.