Mindeord: Jens Anker L. Eriksen

Gunner Eriksen,Sydtoften, Grindsted, skriver følgende mindeord på vegne af søskende Gunner, Jenny og Astrid.

Vores kære bror, Jens Anker Lindhart Eriksen, Sønderkær, Billund, sov stille ind onsdag den 12.juni 2019.

Lindhart var et varmt menneske og hans kærlighed til vores svigerinde Jytte var meget stor. De havde den glæde at fejre diamantbryllup den 20.december 2018, hvor vi var samlet til en dejlig fest i Billund. Her udtrykte Lindhart også sin kærlighed til Jytte med en følelsesfuld tale, som gik til hjertet af os alle.

Lindhart blev født i Hejnsvig ud af en børneflok på 11, og nu er vi kun os tre tilbage.

Lindhart var først bager i Grindsted i mange år, så flyttede de til Krog ved Billund, hvor de havde minkfarm og deres otium blev på Sønderkær i Billund.

Vores bror efterlader sin Jytte, en børneflok der har vokset sig til en stor familie, som han værdsatte højt, og vi søskende sender vore tanker til dem alle i denne svære tid.

Vi vil altid bevare mindet om vores kære bror og svoger.

Æret være Lindharts minde.