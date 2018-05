Mindeord: Erik Brandt-Christensen

Mette og Poul Jensen skriver mindeord over deres skoleinspektør og ven Erik Brandt-Christensen:

Da vi i 1972 skulle ansættes på Vestre Skole, Grindsted, stod vi i den nye skoles aula og ventede på skoleinspektøren. Han kom med et stort smil og åbne arme. Erik Brandt-Christensen var en stor mand på alle måder. Hans personlighed og karisma var bemærkelsesværdig.

Brandt var en handlingens mand. Allerede samme dag havde vi stillinger og hus.

Som skoleinspektør var Brandt særdeles afholdt og respekteret af både elever og lærere. Efter sin pension var han ofte nede i skolens kælder, hvor Besættelsessamlingen var. På et besøg i Samlingen blev han mødt med klapsalver fra eleverne. De stod på gangen og ventede på, at skoleinspektøren skulle komme. Brandt blev husket.

Erik Brandt-Christensen opbyggede Besættelsessamlingen og gjorde den landskendt. Unge og ældre besøgte Samlingen med Brandt som guide og fortæller. Det var en skuffelse for ham, at ingen efter ham evnede at bevare gnisten. Uden Brandt mistede Besættelsessamlingen sin unikke værdi.

Vi har besøgt Ruth og Erik utallige gange i deres dejlige hjem på Anemonevej. Man var altid velkommen hos familien Brandt. Der var en varme, en glæde og et liv i det hjem. Alle, som kom der, fornemmede det. Her var godt at være.

Erik var god til at planlægge udflugter, og som regel aftalte vi på forhånd, hvor vi skulle hen, men det skete en enkelt gang, at vi måtte med til et ukendt mål. Vi kørte over Lillebæltsbroen og standsede ved en iskiosk. Her kunne man nemlig få verdens bedste is.

Erik gav os mange gode oplevelser. Det var berigende og sjovt at være i selskab med ham.

Kære Ruth. Nu sidder du tilbage med den største sorg, vi mennesker kan få. Din elskede mand, Erik Brandt-Christensen, er her ikke mere.

I to fik et langt liv sammen. I to fik en dejlig familie sammen. Vi ved, at du ikke er alene. Du er omgivet af kærlighed.

Erik sagde altid: "Når bare Ruth er hos mig, skal det nok gå." Du var der altid.

Vi har mistet en ven, som altid var der for os. Vi gik aldrig forgæves, når vi søgte råd hos Erik. Han havde en evne til at sætte sig ind i sine medmenneskers liv, og derfor var hans råd altid gode at lytte til. Vi vil altid savne ham og mindes ham med glæde.

Æret være mindet om Erik Brandt-Christensen.