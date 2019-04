Grindsted: 74-årsdagen for befrielsen bliver markeret med en mindegudstjeneste, fanehøjtidelighed samt kransenedlæggelse med fanfare.

Det foregår i Grindsted Kirke og på kirkegården lørdag 4. maj klokken 19-20.30, lyder det i en pressemeddelelse.

Mindehøjtideligheden holdes i samarbejde mellem Besættelsessamlingen Grindsteds Venner, Grindsted Kirke og Billund Kommunes Museer. Højtideligheden begynder klokken 19 på kirkegården, hvor fakler vil danne rammen om den stemningsfulde aften. Ib Møller Nielsen fra Besættelsessamlingen Grindsteds Venner vil byde velkommen.

Der nedlægges blomster ved de fire gravsteder for faldne under 2. Verdenskrig. De nedlægges af Finn Prip Pedersen, Alex Wraae, Elna Sørensen og Ola Jegtnes og her gøres fanehonnør af Hjemmeværnet og Forsvarsbrødrene.

Herefter er der mindegudstjeneste i kirken ved sognepræst Bodil Raakjær Jensen. Alle er velkomne til arrangementet, som er gratis.

Der vil endvidere være lys i vinduerne på Grindsted Apotek og i Dr. Hansens Hus, Borgergade 27.