Min Købmand i Filskov raseret af tyve: Butikken tømt for tobak, penge og kød

Det var et trist syn, som købmand Peter Junge mødte ind til torsdag morgen. Hans butik er i løbet af natten blevet tømt for tobak, penge og kød, og der er lavet et omfattende hærværk. Arkivfoto: Martin Ravn

I løbet af natten til torsdag har en gruppe ukendte tyve været på spil i Filskov, hvor de brød ind hos Min Købmand. Tyvene tømte butikken for tobak, penge og kød og lavede desuden en hel del hærværk.

Filskov: Det var et sørgeligt syn, der mødte købmand Peter Junge i Filskov, da han torsdag morgen mødte ind for at åbne byens lokale forretning, Min Købmand. - Vi har haft indbrud i løbet af natten, hvor tyvene desværre har haft lidt for frie tøjler til at tømme vores butik, fortæller Peter Junge. Hvor meget det er lykkedes tyvene at slippe afsted med, har købmanden dog endnu ikke fået noget endeligt overblik over. - Det er meget svært at sætte tal på, men de har taget stort set al vores tobak, de har taget vores kontantbeholdning, og de har taget kød. Så har de desværre lavet en masse hærværk for at komme ind de forskellige steder, siger Peter Junge.

Ikke amatører Det er anden gang i sit købmandsliv, at Peter Junge oplever at møde ind til et sørgeligt syn, som det var tilfældet torsdag. Første gang var for seks år siden, og ved den lejlighed brugt tyvene omtrent samme fremgangsmåde, som det var tilfældet denne gang. Der er brugt en vinkelsliber til at skaffe sig adgang til pengeskab og tobaksskab, og den slags kan ses dagen derpå. - Der er et lag af metalstøv overalt i hele butikken, i hvert fald på lageret. Det ligner simpelthen lort, så nu har vi et rengøringsfirma i gang for at få ryddet op, siger Peter Junge, som af samme årsag har haft en hektisk dag. Inden overvågningskameraerne blev skubbet til side, nåede der at blive taget billeder af indbrudstyvene. Billederne viser ifølge Peter Junge, at der ikke er tale om lokale amatører.

Opruster på alarmfronten Nattens uro betød, at de morgenfriske kunder ikke fik mulighed for at handle ind. Først op ad formiddagen blev dørene igen åbnet hos Min Købmand. - Der gik lige et par timer, inden politiet frigav butikken. Der skulle lige tages DNA og fingeraftryk, siger Peter Junge, som allerede er i gang med oprustning mod fremtidige indbrudstyve. - Nu har vi huset fuld af alarmfolk, så vi kan få sat noget mere sikring op. Den får lidt ekstra hver gang. Nu sætter vi liveovervågning op, så der hele tiden er kontakt med en central, siger han.