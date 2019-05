Min Købmand i Filskov har fået stafetten for godt arbejde: - Vi har fået masser af gode ideer

Min Købmand i Filskov har i forbindelse med projekt "Vækst til erhverv i gadeplan" sat gang i så meget, at de forleden blev overrasket med vandrepokalen for godt arbejde.

- De arbejder virkelig med de ting, vi sætter i gang. De kommer til al undervisning, og vi har også været ude og undervise alle medarbejdere en aften. De giver den bare gas, siger Uffe Schmidt som begrundelse for, at det var Min Købmand i Filskov, der skulle have stafetten.

Personligheder

Charlotte Junge er glad for stafetten, som nu står ved kasse 2, så alle kunder kan se den.

- Vi vil da blære os lidt med den, siger hun leende.

- Vi får mange kommentarer, og så benytter vi jo lejligheden til at fortælle om, hvad det går ud på, for vi er rigtig glade for at få den anerkendelse.

Købmandsbutikken i Filskov har blandt andet brugt projektet til at få sat ord på de enkelte medarbejderes personprofil. I butikken er de fem voksne, en elev og 10 ungarbejdere, som alle har været med.

- Vi har fået sat ord på, hvad engagement betyder for os. Vi har lært rigtig meget, og lige nu er vi ved at sortere i, hvad vi vil bruge fremover. Vi har fået mange gode ideer, siger Charlotte Junge, som fremover vil være mere målrettet og professionel i sin måde at drive butikken på.