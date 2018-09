Millioner til kulturhus: Hvad vil de unge gerne have?

- Jeg synes, det er vigtigt med et sted, hvor de unge, som ikke er med i en forening eller er organiseret i andre sammenhænge får et sted at mødes, et sted at hænge ud i en fritime, efter skole eller om aftenen. Måske skal en del af stedet være en koncertsal, som Magion kan bruge. Campus skal vi også høre, og vi har gang i et makermiljø, som måske også kunne få glæde at sådan et sted. Men det hele er på idéstadiet endnu, siger hun.

Billund Kommune har i forvejen sat fem millioner kroner af til en ombygning af Musikcentralen mellem Magion og Lynghedeskolen, afd. Søndre, og Stephanie Storbank forventer, at en del af de kommende budgetforhandlinger også vil komme til at dreje sig om det nye kultursted.

Selv er hun lige nu helt åben overfor, hvad sådan et hus kan komme til at indeholde.

- Jeg synes, vi mangler et sted, hvor ungelivet møder kulturlivet, men gad vide, hvad de unge selv synes? Inden vi går ret meget længere, skal vi have fat i dem. Vi skal have spurgt de unge, hvad de vil, siger hun.

Grindsted: Regeringen har otte millioner kroner til et nyt kulturhus i Grindsted med i sit finanslovforslag. Derefter ligger bolden hos de lokale politikere, og Stephanie Storbank (V), formand for unge og kulturudvalget er ikke i tvivl om, hvad der er det vigtigste: De unge selv skal høres.

Vi skal spørge de unge, som er her nu, hvad de mangler. Og dem, der var her for fem år siden, hvad de manglede i Grindsted.

MF Anni Matthiesen (V) og den lokale unge- og kulturformand Stephanie Storbank (V) mødtes ved Musikcentralen for at snakke videre om, hvad der kan komme til at ske her. Foto: Annette Bruun Jarl

Hør de unge

Anni Matthiesen, som har kæmpet for at få ideen på finanslovforslaget, ved fra sin egen familie, at nogle af de unge rockmusikere har savnet et sted at hænge ud og mødes med andre. Derfor er hendes opfordring også, at Billund Kommune skynder sig at spørge de unge selv.

- Vi voksne tror tit, at vi er så kloge, men vi kan blive endnu klogere ved at lytte til de unge. Jeg ved, at de unge, jeg har tæt på, har savnet et sted, hvor de kunne mødes med andre. Det fandtes ikke, så de stod med hver deres bands og øvede i garager og lader. Det her sted kunne blive et sted, hvor de unge kan mødes. Det er det, de finder, når de rejser til Aarhus og København, siger hun.