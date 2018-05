Miljøministeren kommer til Grindsted for at se på forureningen

Den nye miljøminister Jakob Ellemann-Jensen kommer på besøg i Grindsted sidst i juni for blandt andet at se på forureningssagen.

Grindsted: Så sker endelig det, som mange borgere har gået og ventet på: Danmarks miljøminister besøger Grindsted for at kigge nærmere på Grindstedforureningen.

Først sagde ministeren nej tak til at besøge Grindsted, da der blev sendt en officiel invitation. Så blev Grindsted-politikerne i stedet inviteret til Christiansborg. Nu har ministerposten skiftet ejer fra Esben Lunde Larsen til Jakob Ellemann-Jensen, og han har altså sagt ja til at komme og besøge byen.

Det er det lokale Venstre-folketingsmedlem Anni Matthiesen, som har indbudt og fået accept fra miljøministeren. Han kommer besøger Grindsted torsdag den 21. juni.

- Det var for mig rigtig vigtigt at få inviteret miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen på besøg i Grindsted, så han fik muligheden for at høre om forureningen i Grindsted. Jeg er sikker på, at Jakob med besøget får en dybere indsigt i problemstillingen og jeg er sikker på at han vil lytte og spørge ind til problemet, udtaler Anni Matthiesen i en pressemeddelse.

Da Jakob Ellemann-Jensen antog posten i starten af maj, udtalte han, at ministeriet ville få en grønnere profil med ham som minister.

- Du kommer nok til at se en ny minister, der sætter miljø først og fødevarer efter. Jeg vil sikre, at Danmark fortsat er et grønt land, sagde Jakob Ellemann-Jensen dengang til Landbrugsavisen.

Det er ikke første gang, at Jakob Ellemann-Jensen kommer til området. Sidste sommer holdt Jakob tale ved det årlige grundlovsmøde i Annis have i Krogager. Jakob Ellemann-Jensen og Anni Matthiesen blev desuden begge valgt ind i folketinget i 2011.

Foruden Grindsted-forureningen skal ministeren høre om faunastriber, som udlægges til gavn for både natur, vildt, bier og insekter og som sker i samarbejde mellem Sagro i Billund, landmænd og Billund Kommune.