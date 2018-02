Miljøministeren bliver inviteret til Grindsted: Staten må på banen i forureningssag

At få ryddet op efter foreningen i Grindsted Å er så omfattende en opgave, at staten må på banen. Det mener både Billund Kommune og Region Syddanmark, som derfor vil invitere den ansvarlige minister og lokalt valgte folketingsmedlemmer på besøg i området. Arkivfoto: Andreas Bjerre.

Miljøministeren og lokale folketingsmedlemmer bliver inviteret til Grindsted for at se nærmere på forureningen. Opgaven med at få ryddet op er så stor, at staten må på banen, mener kommune og region.

Grindsted: Forureningen i Grindsted Å er så omfattende, at hverken Billund Kommune eller Region Syddanmark er i stand til at løse den. Det mener både kommunen og regionen, som derfor vil have staten på banen. Parterne er enige om, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) bør tage sagen op, og han vil derfor sammen med de lokalt valgte folketingsmedlemmer - Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) - blive inviteret til området for at se nærmere på problemet. - Forureningen i Grindsted er ikke nogen ny opgave. Vi har undersøgt forureningen løbende for at sikre, at borgerne kan færdes trygt i byen. Men forureningen i Grindsted er en samfundsopgave af en type, som vi slet ikke har penge nok til. Så vi må have staten på banen, hvis der på et tidspunkt skal ryddes op, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Bekymrende oplysninger Det er forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, som har fundet frem til, at der hvert år siver 100 kilo kræftfremkaldende vinylklorid ud i Grindsted Å. Det er oplysninger, som naturligt nok har gjort folk i området utrygge, og som politikerne derfor finder det nødvendigt at reagere på. - De nye oplysninger om forureningen er bekymrende. Når der kommer ny viden om sådan en stor forurening, så skaber det naturligt utryghed hos borgerne, og det understreger behovet for at have fokus på forureningen og hele tiden forsøge at få afklaret, hvad der kan gøres, for at vi får håndteret forureningen i Grindsted, siger Billund-borgmester Ib Kristensen (V).