Milepæl: Billund runder 7.000 indbyggere

- Først og fremmest tror jeg, tilflytningen skyldes de gode jobtilbud, for det går jo godt for alle virksomhederne i Billund. Og det er jo klart, at hvis du kan få dit ønskejob, er det måske også nemmere at få folk til at flytte til. Så er der selvfølgelig også fritidsaktiviteter, skoler, pasningsordninger, for det er det hele, der spiller ind, siger Ib Kristensen.

Indbyggertallet har netop rundet et skarpt hjørne, og er nu på over 7.000 indbyggere (7.017), hvilket, ikke overraskende, glæder Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen (V).

Grindsted står stille

Den helt samme udvikling kan ikke spores i kommunens største by, Grindsted. Ved indgangen til 3. kvartal i år var der 10.470 indbyggere i Grindsted Sogn. En stigning på 78 indbyggere siden 1. januar 2018. Til sammenligning er indbyggertallet i Billund i samme periode steget med 176 indbyggere.

- Det viser jo netop, at de to byer er meget forskellige. Grindsted har en anden form for udfordringer. Det har noget med handelslivet at gøre, og den udvikling der sker i Grindsted, siger Ib Kristensen og uddyber, at der skam gøres noget for at tiltrække flere mennesker til både Grindsted som Billund:

- Det er også derfor, vi har lavet Midtbyforum for at se på, hvad man kan gøre for at hjælpe handelslivet i de to byer. Der er tiltag i gang, som gerne skal give handelslivet i Grindsted et løft opad, så byen kan blive mere attraktiv.

Ifølge Danmarks Statistiks måling 1. januar 2019 bor der 26.629 indbyggere i hele Billund Kommune.