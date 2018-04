Mikrospeedway: Sutten ud og op på cyklen

Grindsted: Grindsted Speedway Klub bød på åben bane og åbent hus lørdag, hvor de helt små kunne få lov til at prøve en rigtig speedwaycykel - for speedway er ikke kun elitesport, fastslår formand for klubben, Kenneth Emil Nielsen.

En af klubbens ildsjæle har således brugt en formiddag i en hel del uger på at tage rundt på skoler og institutioner for at fortælle om sporten, og klubbens formand håbede på, at mellem 50 og 80 børn med forældre ville komme forbi - for at prøve en rigtig mikrocykel.

- Vi vil gerne have flere børn i klubben. Folk har en ide om, at det er dyrt at køre speedway, men det behøver det ikke være. Man er godt i gang for 4000-5000 kroner, siger Kenneth Emil Nielsen, der også betegner speedway som en god familiesport, hvor børn og forældre kan være sammen, og hvor man får et netværk med mange forskellige mennesker. Og mikrospeedway går ikke så stærkt.

- De mindste på fire år kører ikke engang på cykel endnu, men de kan godt køre på mikrocyklen. Så er det sutten ud af munden og afsted, og de elsker det, konstaterer Kenneth Emil Nielsen, der kalder disciplinen for sandkassespeedway, hvor de små kører cirka 20-30 kilometer i timen.

- Som 10-årige kommer de op og kører 50-60 kilometer i timen.

Lørdag var der mulighed for at prøve en rigtig cykel og få sig en tur, og efter endt køretur var der et diplom og et tilbud om at prøve nok en gang på et andet tidspunkt.