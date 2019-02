Mikkel Jakobsen overtager Henning Sejer Madsens plads i byrådet

Billund Kommune: Der bliver nok at se til for Mikkel Jakobsen (DF), som fra på tirsdag kan kalde sig byrådsmedlem.

Som førstesuppleant for Dansk Folkeparti er det nemlig ham, som træder ind i byrådet i den periode, hvor Henning Sejer Madsen grundet sygdom ikke er i stand til at varetage tjansen. Selvom baggrunden for, at ønsket om at blive lokalpolitiker er gået i opfyldelse, er lidt træls, ser Mikkel Jakobsen frem til opgaven.

- Der er mange ting, man skal sætte sig ind i. De andre nye har jo haft et år til at komme ind i det. Det er en lille smule skræmmende, men jeg går ind i det med hård hånd og er sikker på, at jeg nok skal blive vejledt grundigt, siger han.