Grindsted: Sommeren har været god for Grindsted-håndcykelrytteren Michael Jørgensen.

Han blev i juni danmarksmester i håndcykling for tredje år i streg. I weekenden blev det så til en verdensrekord, da han blev den hurtigste håndcykelrytter på maratondistancen nogensinde. Det skete ved det internationale stævne "Internationaler Rollstuhlmarathon" i Heidelberg.

Her krydsede danskeren de 42,195 km i tiden 57:06 min, hvilket er 34 sekunder hurtigere end den tidligere rekord fra 2017.

- Jeg har trænet ekstremt hårdt i den seneste tid! De sidste træninger blev kørt i regnvejr, og det tog næsten 14 timer i bilen at komme til Heidelberg pga. ferietrafik. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg lidt træt inden løbet. Men da startskuddet gik, flaskede alt sig. Jeg kom med i frontgruppen, var presset et par gange, men heldigvis kiggede Jetze Plat i spejlet, og efter 25 km var vi kun Jetze, Jonas og mig tilbage. Selv om vores tid der ikke var superhurtig, besluttede vi os for at køre efter rekorden! Det blev til et perfekt teamwork, og da vi kørte over Marathon-linjen, stod tiden på 57.06 min. Jeg var heldigvis forrest. Men alle 3 havde del i rekorden, skriver Michael Jørgensen på sin facebookprofil.

Maratondistance er lagt ind i selve løbet, som var på 45 kilometer. Michael Jørgensen sad med i frontgruppen ind til målstregen, hvor det blev til en 3. plads, hvilket var fuldt tilfredsstillede, skriver han endvidere.

Den succesfulde Grindsted-rytter skal til efteråret repræsentere Danmark ved VM i paracykling.