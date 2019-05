Mia lukker sin blomsterbutik i Grindsted: - Jeg er alt for social til at stå her alene

Grindsted: Den 28. juni lukker Mia Holm sin butik med blomster og brugskunst, Mia H Blomster og Brugskunst, i Grindsted.

Lukningen sker ikke af økonomiske årsager, men Mia Holm trives ganske enkelt ikke som mutters alene i sin butik, som hun åbnede den 29. september 2017.

- Økonomisk går det fint, men jeg er alt for social til at stå her alene. Og der er ikke økonomi til, at jeg kan ansætte en på fuld tid, fortæller Mia Holm, der er uddannet blomsterdekoratør.

Når butikken er blevet lukket, er det planen, at Mia Holm skal arbejde med blomster igen. Hvor, det ved hun endnu ikke, men hun har fået flere tilbud, som hun lige nu går og overvejer.

Det er ikke sådan, at Mia Holm er blevet afskrækket fra at blive selvstændig igen.

- Jeg har lært rigtig meget, og jeg er superglad for, at jeg prøvede livet som selvstændig, men man er nødt til at have sig selv med. Og det ligger helt fast, at jeg vil fortsætte med at arbejde med blomster, og jeg bliver selvstændig igen på et eller andet tidspunkt, siger Mia Holm.

Hun har ikke prøvet at sælge butikken, men er der nogen, der kunne tænke sig at overtage, vil hun rigtig gerne sælge.

- Jeg har lokalerne her - som er rigtig gode - frem til den 1. oktober, og jeg håber jo på, at der er nogen, der vil leje lokalerne i de tre måneder. Måske til en pop-up butik eller andre ting, siger Mia Holm.