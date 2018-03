Mette har slået dørene op som mindful dagplejer

Grindsted: Fredag den 23. marts gik flaget til tops på flagstangen på Ribersvej 132, hvor Mette Hatt har sin private dagpleje, Små Søde Fusser.

Det var nu ikke et helt almindeligt flag, der blev hejst, men det synlige bevis på, at Mette Hatts dagpleje er blevet en certificeret mindful dagpleje, som en af de første i Billund Kommune. Og det gik ikke stille for sig, da de fleste andre private dagplejere i Grindsted og omkring 35 børn var mødt frem for at sige tillykke.

Certificeringen betyder, at Mette Hatt nu har fokus på at give sine dagplejebørn en mindful hverdag, hvor der er plads til fordybelse og meditationer, som lader børnene op, giver dem indre ro og øger deres koncentrationsevne.