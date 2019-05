Mette Frederiksen nøler omkring oprydning i Grindsted

Det bliver meget dyrt at rydde op i Grindsted, og derfor ville landets måske kommende statsminister, Mette Frederiksen (S), under sit besøg i Billund ikke garantere, at hun kan finde pengene.

Billund: En total oprydning efter den meget omtalte forurening i Grindsted er ikke nogen garanti, selvom vælgerne i næste uge gør Mette Frederiksen (S) til statsminister. Den socialdemokratiske partiformand lagde tirsdag eftermiddag vejen forbi Billund, og direkte adspurgt ville hun ikke garantere, at borgerne i Grindsted kan forvente, at deres hjemby bliver helt ren og fri for forurening. - Det er en meget stor og meget omkostningstung opgave, sagde Mette Frederiksen og tilføjede, at der også andre steder i landet er forureninger på samme niveau som den i Grindsted. - Når vi lægger det hele sammen, kommer det til at koste et beløb i milliardklassen, og alle de penge kan jeg altså ikke garantere, at jeg kan finde. Men det er noget, som jeg gerne vil arbejde videre med, sagde hun.

Når vi lægger det hele sammen, kommer det til at koste et beløb i milliardklassen, og alle de penge kan jeg altså ikke garantere, at jeg kan finde. Men det er noget, som jeg gerne vil arbejde videre med. Mette Frederiksen (S) på spørgsmålet om, hvorvidt hun som statsminister vil sørge for, at der bliver ryddet op i Grindsted.

Danmarks måske kommende statsminister gav sig under sit 45 minutter lange besøg i Billund tid til at tale med både store og små. Foto: Alex Hermann

Nye forhandlinger om infrastruktur Heller ikke en ny jernbaneforbindelse fra Vejle til Billund Lufthavn ville den måske kommende statsminister give nogen garanti for. Hvis flertallet i næste uge vipper til rød side, vil den til gengæld komme endnu en tur gennem forhandlingsmaskinen. - Hvis vi efter valget kan danne regering, indkalder vi til nye infrastrukturforhandlinger. Det er ikke kun på grund af indholdet af den aftale, der allerede er lavet, men planen har investeringer for mere end 100 milliarder kroner, og vi synes, det er uholdbart, at det er en smal aftale. Det er så mange penge, at der bør laves en bred aftale, sagde Mette Frederiksen med henvisning til den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti har lavet omkring infrastruktur, hvor en jernbane til Billund indgår.

Mette Frederiksen hilser på sin politikerkolega Henrik Dam Kristensens hustru, Bente, og søn, Jannick. Foto: Alex Hermann

Hilste på store og små Mette Frederiksens stramme kalender tillod hende at bruge blot 45 minutter i Billund. Her hilste hun på store og små, og blot seks måneder gamle Adele Marie fik lov til at blive holdt af Mette Frederiksen. Adele Marie var dog mere interesseret i at hive i de røde roser, som partiformanden delte ud af. - Vi bor på Djursland og skulle egentlig bare til Billund for at hente en bil, og så greb jeg muligheden for at se hende og hilse på hende. Det er jo måske vores kommende statsminister, fortalte Adele Maries mor, Krystina Nielsen.

Adele Marie er blot seks måneder gammel, og det var derfor ikke for at fiske en stemme, at Mette Frederiksen tog sig tid til at sludre med hende. Adele Marie var nu også mest interesseret i at hive i de røde roser. Foto: Alex Hermann

Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem, Troels Ravn, stod for organiseringen af Mette Frederiksens besøg i Billund. Da bymidten mere eller mindre er en stor byggeplads, blev besøget henlagt til Billund Centret. Foto: Alex Hermann

Foto: Alex Hermann