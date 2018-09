Vorbasse: Måske er der enkelte sange, som ikke kan synges i Vorbasse Kirke i den kommende tid. I hvert fald er der mellem søndag klokken 12.30 og mandag klokken 8 stjålet tre af de messingnumre, som bruges til visning af sange i kirken. Det fortæller vicepolitiinspektør Mikkel Ross.

Ud over numrene er der også stjålet en trekantet højtaler af mærket Apart SBQ 5PBL. Tyvene er kommet ind ved at bryde en dør til kirken op.