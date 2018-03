Mere end hver tredje vælger en erhvervsuddannelse

Billund Kommune: Det bliver stadig mere populært for Billund Kommunes unge at vælge en erhvervsuddannelse. Nye tal fra UU Billund viser, at det i år er 34,4 procent af afgangseleverne, der har valgt en erhvervsuddannelse, mens 65,6 vælger et af gymnasierne.

Det er tal, som Lars Stampe, konstitueret leder af UU Billund, er godt tilfreds med.

Sidste år var det nemlig "kun" 33 procent, der havde valgt en erhvervsuddannelse. Et tal, der allerede dengang lå et stykke over regeringens ambitioner på uddannelsesområdet.

Regeringens mål er, at hver fjerde ung i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. Et tal, som i 2025 gerne skulle være steget til 30 procent. Det tal har Billund altså for længst passeret.

- Det har givet pote, at UU Billund vejleder alle de unge. Det er meget vigtigt for os at udfordre de unge i forhold til deres valg, så de vælger det rigtige. Syddansk Erhvervsskole har et godt ry, og den nye tekniske skole i Tinghusgade trækker. Det betyder meget for de unge, at de kan blive i byen og ikke behøver rejse ud. Desuden kan de få en læreplads, og det trækker også, mener Lars Stampe.