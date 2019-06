Mere end hver femte i Billund Kommune stemte på Anni

Billund Kommune: Venstres lokale kandidat, Anni Matthiesen (V), var særdeles populær blandt de lokale vælgere, da der onsdag var valg til Folketinget.

Med 3510 personlige stemmer blev Anni Matthiesen således suveræn topscorer i Billund Kommune. Faktisk satte omkring 22 procent af samtlige vælgere i Billund Kommune deres kryds ud for Anni Matthiesens navn.

Det er samtidig en fremgang for Anni Matthiesen i forhold til valget for fire år siden. Her trak hun 2892 stemmer i Billund Kommune.

Samlet set har Anni Matthiesen fået 6.983 stemmer i hendes opstillingskreds, Vejenkredsen, der dækker Billund og Vejen kommuner. Ved sidste valg fik hun 5573 stemmer i kredsen.