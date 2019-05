Mere end 24 mio. kroner på vej til Grindsted Sygehus: - Det er en fantastisk nyhed

Hvor er hovedindgangen? Det er ikke lige til at se, når man står på p-pladsen ved Grindsted Sygehus. Men det bliver der lavet om på nu. 24,2 mio. kroner er på vej til sygehuset og skal blandt andet bruges på at gøre ankomstområdet mere brugervenligt. Arkivfoto

Regionsrådet har netop bevilget 24,2 millioner kroner til Grindsted Sygehus. Det betyder, at blandt andet foyeren bygges om, og at skiltningen gøres bedre.

Grindsted: Foyeren og hele ankomstområdet skal bygges om. Elevatorerne skal renoveres, og skiltningen skal være bedre. Det er bare nogle af de tiltag, som regionsrådet i Region Syddanmark netop har frigivet penge til. Mere end 24 millioner kroner er dermed på vej til Grindsted Sygehus. Det er en nyhed, som bliver modtaget med klapsalver: - Det er jo en fantastisk nyhed, siger Ivar Nørlund, nyudnævnt formand for sygehusets støtteforening. - Det viser jo, at vi også de næste mange år har et sygehus i Grindsted. Det er rigtig godt for området. Det må alle være glade for, tilføjer han.

Mere end 24 millioner til Grindsted Sygehus Region Syddanmark har godt 300 mio. kroner til overs i år, så der er råd til ekstra investeringer. 24,9 millioner kroner går til Grindsted Sygehus, hvor nogle af de største poster er:Ventilation: 5,5 mio kroner



Elevatorer: 3,1 mio kroner



Kloakker: 2 mio. kroner



Afløb: 2 mio kroner



Skiltning: 2 mio. kroner



Ankomstområde: 1,5 mio kroner

Opsparet overskud De ekstraordinære investering i Grindsted Sygehus skyldes, at Region Syddanmark har penge til overs. - Vi budgetlægger ikke helt til kanten, og så er der penge tilovers, som vi kan bruge til småinvesteringer året efter. Det er altså penge i hånden til sygehusene, siger regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard (V). Som næstformand i sundhedsudvalget og bosat i Grindsted glæder det ham, at der i år er så mange penge til Grindsted Sygehus: - Sidste år fik Grindsted også lidt, men i år er det et stort beløb. Det er en fremtidssikring af vores sygehus. Jeg ser det som et klart signal fra regionsrådet om, at man også fremover vil have et sygehus i Grindsted. Det er jeg meget tilfreds med, siger Kristian Nørgaard.

Hvor er indgangen To mio. kroner skal gå til en bedre skiltning, som netop er det, der i den årlige patienttilfredshedsundersøgelse har trukket lidt ned i Grindsteds karakter. Der er også sat 1,5 mio. kroner af til fordelingen af ankomstområdet. Jørn Jensen, tillidsmand for portørerne, har længe argumenteret for, at det skulle være nemmere at finde informationen, når man kommer ind i foyeren. - Jeg har straks meldt mig til den gruppe, der skal arbejde videre med det her. Informationen burde ligge lige for, men i dag er den længst væk fra indgangen. Vi hører også fra patienterne, at det er svært at finde hovedindgangen. Det kan vi få gjort noget ved nu, siger han.